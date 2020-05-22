Форма Манчестер Сити на сезон-2020/21 - третий комплект формы - фото

Сайт Footy Headlines выложил в сеть фото третьего комплекта новой формы Манчестер Сити на сезон-2020/21.

Экипировка от Puma отличается необычным узором: дизайнеры использовали персидский орнамент Пейсли.

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В Puma отмечают, что они вдохновлялись модой популярного в Манчестере в 60-х и 90-х музыкального стиля брит-поп.

Впрочем, болельщики горожан дизайн формы не оценили и сокрушительно раскритиковали. Футболку назвали ужасной, призвали отменить следующий сезон, а кто-то даже заявил, что это отсылка к коронавирусу.

Just cancel next season — Nora (@cityznn) May 21, 2020

В Twitter пользователи также сравнили джерси Сити с постельным бельем и коврами.

Ранее в сети появилось видео новой домашней формы лидера чемпионата АПЛ Ливерпуля на сезон-2020/21.