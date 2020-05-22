Форма Манчестер Сити на сезон-2020/21 - третий комплект формы - фото

Сайт Footy Headlines выложил в сеть фото третьего комплекта новой формы Манчестер Сити на сезон-2020/21.
Экипировка от Puma отличается необычным узором: дизайнеры использовали персидский орнамент Пейсли.
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В Puma отмечают, что они вдохновлялись модой популярного в Манчестере в 60-х и 90-х музыкального стиля брит-поп.
Впрочем, болельщики горожан дизайн формы не оценили и сокрушительно раскритиковали. Футболку назвали ужасной, призвали отменить следующий сезон, а кто-то даже заявил, что это отсылка к коронавирусу.
Just cancel next season
— Nora (@cityznn) May 21, 2020
В Twitter пользователи также сравнили джерси Сити с постельным бельем и коврами.
— so special (@VerySpecialOne_) May 22, 2020
Ранее в сети появилось видео новой домашней формы лидера чемпионата АПЛ Ливерпуля на сезон-2020/21.