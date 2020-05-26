Немецкая Бундеслига после восстановления текущего розыгрыша чемпионата отыграла уже два тура.

В рамках 28 тура состоится главный поединок, возможно, всей второй половины сезона. На Сигнал Идуна Парк дортмундская Боруссия примет дома мюнхенскую Баварию.

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Матчи 28 тура немецкой Бундеслиги состоятся 26-27 мая.

Расписание матчей 28 тура Бундеслиги:

26 мая, вторник 19:30 Боруссия Д _:_ Бавария 21:30 Айнтрахт _:_ Фрайбург 21:30 Байер _:_ Вольфсбург 21:30 Вердер _:_ Боруссия М 27 мая, среда 19:30 РБ Лейпциг _:_ Герта 21:30 Аугсбург _:_ Падерборн 21:30 Хоффенхайм _:_ Кельн 21:30 Фортуна _:_ Шальке 21:30 Унион Берлин _:_ Майнц

Напомним, в рамках 27 тура Боруссия Дортмунд уверенно обыграла Вольфсбург.