Травмированный Ибрагимович с одноклубником посетили на байках озеро Комо

Футбольный клуб Милан сообщил о характере травмы форварда команды Златана Ибрагимовича, который травмировался на тренировке в понедельник.
Россонери заверили, что футболист не травмировал ахилл.
— Ибрагимович на вчерашней тренировке получил травму камбаловидной мышцы на правой голени. Ахилловое сухожилие совершенно не повреждено. Контрольную экспертизу травмы проведут через 10 дней, — говорится в сообщении клуба.
Несмотря на повреждения Златан находит время на развлечения. Вместе со своим одноклубником Хаканом Чалханоглу он прокатился на мотоцикле.
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Футболисты посетили живописное озеро Комо, которое находится неподалеку Милана.
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Ранее итальянские СМИ писали, что Ибрагимович из-за травмы может выбыть надолго.
Источник: AC Milan