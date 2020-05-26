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Факты / Спорт

Травмированный Ибрагимович с одноклубником посетили на байках озеро Комо

Футбольный клуб Милан сообщил о характере травмы форварда команды Златана Ибрагимовича, который травмировался на тренировке в понедельник.

Россонери заверили, что футболист не травмировал ахилл.

— Ибрагимович на вчерашней тренировке получил травму камбаловидной мышцы на правой голени. Ахилловое сухожилие совершенно не повреждено. Контрольную экспертизу травмы проведут через 10 дней, — говорится в сообщении клуба.

Несмотря на повреждения Златан находит время на развлечения. Вместе со своим одноклубником Хаканом Чалханоглу он прокатился на мотоцикле.

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Футболисты посетили живописное озеро Комо, которое находится неподалеку Милана.

 

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Rollin @hakancalhanoglu

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Ранее итальянские СМИ писали, что Ибрагимович из-за травмы может выбыть надолго.

Источник: AC Milan

Фото: Dreamstime

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