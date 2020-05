Роналду на тренировке забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо

Туринский Ювентус в соцсетях поделился видео с тренировки бьянконери с участием форварда команды Криштиану Роналду.

Футболист подсек мяч ногой и забросил его в баскетбольное кольцо. При этом португалец находился на значительном расстоянии от кольца.

