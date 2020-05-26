Роналду на тренировке забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо

Туринский Ювентус в соцсетях поделился видео с тренировки бьянконери с участием форварда команды Криштиану Роналду.
Футболист подсек мяч ногой и забросил его в баскетбольное кольцо. При этом португалец находился на значительном расстоянии от кольца.
— Так же легко, как ты любишь, Криштиану, — говорится в сообщении в Twitter Ювентуса.
As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM
— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
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Напомним, все футболисты Ювентуса сдали отрицательные тесты на наличие Covid-19.