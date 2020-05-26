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Факты / Спорт

УАФ возобновляет чемпионат Украины — названа дата 24 тура УПЛ

Футбольного сезон в Украине возобновится с 30 мая. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола во вторник, 26 мая.

Общее количество участников матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины будет ограничено до 200 человек, при условии соблюдения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий.

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Таким образом, 24-й тур УПЛ пройдет 30 мая (базовая дата), а заключительные матчи 32-го тура команды сыграют 19 июля (базовая дата). Матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы запланированы на 25 и 29 июля.

Как известно, немецкая Бундеслига после восстановления текущего розыгрыша чемпионата отыграла уже два тура.

Источник: УАФ

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