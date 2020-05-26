Видео про кота-голкипера Мяунуеля Нойера оказалось фейком

Британский блогер на YouTube Крис Диксон недавно выложил видео, где его кот по имени Маунуель Нойер делает удивительные сейвы. Позже парень признался, что ролик является фейком.

Видео с котом получилось вирусным и попало в выпуски новостей по всему миру, а также появилось в программе The Late Late Show Джеймса Кордена.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

Крис уверяет, что он рассказывал медиа, которые к нему обращались, что дело в монтаже, но это никого не смутило. Видео во всех соцсетях набрало примерно 200 млн просмотров.

Диксон снял еще один ролик, в котором рассказал секрет создания первого видео. На самом деле кот реагировал не на мяч, а на игрушечного фламинго.

Читайте: Похожа на ковер или вирус: фанатов шокировала новая форма Манчестер Сити

Сначала блогер снял прыжки питомца за игрушкой, а потом поставил штатив с платформой в те места, где кот ловил фламинго, и методично пытался попасть в него настоящим мячиком. Далее Диксон задействовал феерический монтаж.

Напомним, видео с котом ретвитнул официальный Twitter-аккаунт мюнхенской Баварии.