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Факты / Спорт

Мяунель Нойер: кот-вратарь не пропустил ни одного гола

Популярный YouTube-блоггер Крис Диксон выложил на своей странице в Twitter видео, где он играет со своим котом в футбол.

Питомца зовут Мяунель Нойер — в честь голкипера мюнхенской Баварии и сборной Германии.

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В ролике Диксона его кот выступает в роли вратаря, отражая мячи, которые подает ему хозяин. На фоне звучат шум футбольных фанатов и голос комментатора.

Слухи о способности домашнего любимца блогера дошли до мюнхенской Баварии. Пресс-служба клуба ретвитнула видео с Мяунелем Нойером и сделала сравнительную нарезку кота и голкипера Мануэлем Нойером.

Напомним, в первом туре после возобновления сезона футболист Баварии Томас Мюллер пнул своего тренера.

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