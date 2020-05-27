Итальянская Серия А официально подтвердила дату возобновления текущего сезона, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

На сайте Серии А опубликовали заявление, в котором говорится, что совет директоров принял решение возобновить чемпионат Италии по футболу с 13 июня.

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Вероятно, запрет премьер-министра Италии Джузеппе Конте касательно проведения спортивных мероприятий до 14 июня не повлияет на возобновления чемпионата страны по футболу.

Окончательно утвердить соответствующее решение должны 28 мая после встречи с министром спорта.

В итальянской Серии А осталось отыграть 12 туров. Сейчас лидером является туринский Ювентус, вслед идет Лацио, который отстает от бьянконери на один пункт.

К слову, в английской Премьер-лиге разрешили полноценные контактные тренировки.

Источник: Serie A