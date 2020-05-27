Новым владельцем футбольного клуба Карпаты стал бывший вице-президент клуба Олег Смалийчук.

— ФК Карпаты официально сообщает об изменении бенефициара, основателя клуба. Доля компании, принадлежавшая Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчука, — говорится в сообщении на официальном сайте львовского клуба.

Функционер выкупил долю Петра Дыминского, который руководил клубом с 2001 года.

В течение 2017-2019 годов Олег Смалийчук занимал должность вице-президента львовского клуба.

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В турнирной таблице УПЛ Карпаты находятся на последнем месте, имея в активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.

Напомним, исполком Украинской ассоциации футбола во вторник, 26 мая, принял решение возобновить текущий сезон чемпионата Украины с 30 мая.

Источник: ФК Карпати

Фото: ФК Карпати