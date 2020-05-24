Одесский стадион Черноморец продали на аукционе за 193 млн гривен.

Имущественный комплекс удалось продать только с 17-й попытки.

Стадион достался одной из иностранных компаний, согласно некоторым источникам — американской.

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Аукцион по голландской модели проводили в пятницу, 22 мая.

За весь период торгов начальная цена уменьшилась на 946 млн 895 тыс гривен.

Это связывают с тем, что кроме футбольной арены, фитнес-центра, гостиницы с паркингом и другой недвижимости, новый владелец также получает долги своего предшественника: речь идет о 40 кредитных договорах, где Черноморец является залоговым имуществом.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как английский клуб Тоттенхэм Хотспур переоборудовал свой стадион для для нужд медиков из Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании.

Источник: Думская