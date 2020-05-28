Текущий сезон английской Премьер-лиги должны возобновить с 17 июня. В этот день будет сыграно два матча Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити — Арсенал.

Следующие матчи тура доиграют 19-21 июня.

Сейчас клубы продолжают обсуждение нюансов возвращения чемпионата Англии на специальном заседании.

It’s coming back, it’s coming back, it’s coming, football’s coming back. June 17 — Gary Lineker (@GaryLineker) May 28, 2020

Известно, что такой выбор матчей для рестарта обусловлен тем, чтобы выровнять количество сыгранных матчей для всех команд. Сейчас в Астон Виллы, Шеффилд Юнайтед, Манчестер Сити и Арсенала 28 матчей в активе, тогда как в остальных команд — 19.

В текущем сезоне АПЛ осталось сыграть 92 матча. Все футболисты и персонал будут проходить тестирование на Covid-19 дважды в неделю. Те, кто получит положительные результата теста, должны самоизолироваться на семь дней. Сейчас в АПЛ провели 2 752 теста на наличие коронавирусной инфекции, среди которых в двенадцати человек результат оказался положительным.

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АПЛ приостановили 13 марта из-за пандемии коронавируса. После рестарта текущего розыгрыша все матчи будут проходить за закрытыми дверями.

В среду, 27 мая, клубы единогласно приняли решение возобновить полноценные контактные тренировки.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ Ливерпуль, который опережает Сити на 25 пунктов. Для первой за 30 лет победы в АПЛ красным осталось одержать шесть очков. В зоне вылета находятся Борнмут, Норвич Сити и Астон Вилла.