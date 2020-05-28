Футбольный клуб Манчестер Юнайтед взял кредит в размере €155 млн (£140 млн).

Издание Daily Mail сообщило, что клуб может использовать эти средства для приобретения новых футболистов летом.

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Известно, что агентом и попечителем сделки выступил Bank of America. Клубу из Олд Траффорд открыли кредит до апреля 2025 года.

Большинство клубов не используют кредитные средства для приобретения новых футболистов, однако если трансферная стоимость приобретенных игроков превышает сумму запланированных продаж, то такой ход выглядит логичным.

Финансовый кризис, который распространился миром из-за пандемии коронавируса, коснулась и футбола. Финансовые отчеты манкунианцев за 21 мая показали снижение доходов от трансляций, матчей и розничных продаж, а также резкое увеличение чистого долга клуба до €478 млн (£429,1 млн).

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед занимает пятую строчку, имея в активе 45 пунктов.

Напомним, в АПЛ позволили полноценные контактные тренировки.