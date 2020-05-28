Этап Формулы-1 в Нидерландах не состоится в 2020 году

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Нидерландах не состоится в 2020 году.

Сначала этап должен быть с 1 по 3 мая на трассе Зандворт, однако из-за ситуации с пандемией его отложили на неопределенный срок. Гран-при Нидерландов стал четвертым отмененным этапом Формулы-1 в 2020 году после Австралии, Франции и Монако.

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Поскольку сезон 2020 в Формуле-1 после возобновления будет проходить за закрытыми дверями, организаторы этапа в Нидерландах приняли решение перенести его на 2021 год.

— Из-за распространения коронавируса во всем мире Гран-при Нидерландов Формула-1 не состоится. Вместе с FIA и руководство Формулы-1 мы определим новую дату этапа на 2021 год. Ее объявят до конца этого года, — сказал спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс.

Гран-при Нидерландов должен был пройти впервые после 35-летнего перерыва. Последний раз в Нидерландах проводили этап в 1985 году. Тогда победу одержал австриец Ники Лауда.

Ожидается, что сезон в Формуле-1 стартует этапом в Австрии в начале июля.