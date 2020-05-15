Руководство Формулы-1 договорилось с организаторами Гран-при Великобритании о проведении двух этапов на аэродроме Сильверстоун. Обе гонки состоятся при пустых трибунах.

Интересно, что стороны договорились не сразу. Долгое время препятствием был финансовый вопрос, однако в итоге было достигнуто компромиссное решение.

— Я счастлив подтвердить, что Сильверстоун и Формула-1 достигли принципиальной договоренности о проведении двух этапов без зрителей будущим летом. Однако их проведения еще должно быть одобрено правительством страны, поэтому в нашем приоритете обеспечения безопасности всех участников соревнований и соблюдение всех требований, связанных с пандемией Covid-19, — сказал управляющий директор британского автодрома Стюарт Прингл.

Ожидается, что Гран-при в Великобритании состоятся 26 июля и 2 августа.

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Автодром Сильверстоун — самая известная британская автоспортивная трасса, на которой Формула-1 проводит Гран-при с 1950 года. В 2019 году победителем этапа в Сильверстоуне стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Напомним, Формула-1 отменила Гран-при Франции.