Етап Формули-1 у Нідерландах не відбудеться у 2020 році

Етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1 у Нідерландах не відбудеться у 2020 році.

Спершу етап мав відбутися з 1 по 3 травня на трасі Зандворт, однак через ситуацію з пандемією його відклали на невизначений термін. Гран-прі Нідерландів став четвертим скасованим етапом Формули-1 у 2020 році після Австралії, Франції та Монако.

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Оскільки сезон-2020 у Формулі-1 після відновлення проходитиме за закритими дверима, організатори етапу у Нідерландах ухвалили рішення перенести його на 2021 рік.

— Через поширення коронавірусу у всьому світі Гран-прі Нідерландів Формула-1 не відбудеться. Разом з FIA та керівництво Формули-1 ми визначимо нову дату етапу на 2021 рік. Її оголосять до кінця цього року, – сказав спортивний директор Гран-прі Нідерландів Ян Ламмерс.

Гран-прі Нідерландів мав пройти вперше після 35-річної перерви. Востаннє у Нідерландах проводили етап у 1985 році. Тоді перемогу здобув австрієць Нікі Лауда.

Очікується, що сезон у Формулі-1 стартує етапом в Австрії на початку липня.