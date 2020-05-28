Футболист Лос-Анджелес Реймс сбросил 10 тыс. калорий за день

Футболист команды НФЛ Лос-Анджелес Реймс Тэйлор Рэпп сбросил 10 тыс. калорий в сутки.

22-летний спортсмен начал свой день с раннего подъема в 4.30, а затем совершил 77-километровую прогулку на велосипеде. Затем Рэпп проплыл чуть более двух километров, прошел пешком 6,5 км и пробежал 5 км. Свой тренировочный день спортсмен завершил в 21.09 легким воркаутом.

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В итоге получилось 93 963 шага, преодолено расстояние в 85 км, израсходовано 18 часов и 21 минута и сожжено 10 521 калория.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Rapp (@taylorrapp) on May 24, 2020 at 6:51pm PDT

В обычной игре НФЛ, что длится 3 часа 12 минут, игрок такого телосложения и веса может сжечь до 2 860 калорий.

Напомним, в финальном матче НФЛ 2019 года за Супербоул Лос-Анджелес Реймс уступил Нью-Ингленд Пэтриотс.

Фото: Taylor Rapp