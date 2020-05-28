Футболіст Лос-Анджелес Реймс скинув 10 тис. калорій за день

Футболіст команди НФЛ Лос-Анджелес Реймс Тейлор Репп скинув 10 тис. калорій за добу.

22-річний спортсмен розпочав свій день з раннього підйому о 4.30, а потім здійснив 77-кілометрову прогулянку на велосипеді. Потім Репп проплив трохи більше двох кілометрів, пройшов пішки 6,5 км та пробіг 5 км. Свій тренувальний день спортсмен завершив о 21.09 легким воркаутом.

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У підсумку вийшло 93 963 кроки, подолано відстань у 85 км, витрачено 18 год та 21 хвилин та спалено 10 521 калорій.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Rapp(@taylorrapp) on May 24, 2020 at 6:51pm PDT

У звичайній грі НФЛ, що триває 3 год 12 хвилин, гравець такої статури та ваги може спалити до 2 860 калорій.

Нагадаємо, у фінальному матчі НФЛ 2019 року за Супербоул Лос-Анджелес Реймс поступився Нью-Інгленд Петріотс.

Фото: Taylor Rapp