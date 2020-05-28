Мадридский Реал сохранил первую строчку в обновленном рейтинге самых дорогих футбольных клубов Европы. Стоимость галактикос составляет €3,4 млрд, что на 1,5% больше, чем 12 месяцев назад.
Наибольшего прогресса достиг действующий обладатель трофея Лиги чемпионов Ливерпуль. Мерсисайдцы поднялись с седьмой строчки на пятую. Их стоимость выросла на 19,3% и теперь составляет €2,6 млрд.
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Таким образом Ливерпуль обошел Манчестер Сити и Челси, которые понесли финансовые убытки. Горожане потеряли менее 0,3%, а аристократы до 6,3%.
Самым дорогим английским клубом остается Манчестер Юнайтед, который занимает вторую строчку рейтинга между Реалом и Барселоной. Четвертой в рейтинге идет мюнхенская Бавария.
Также значительного прогресса достиг прошлогодний финалист Лиги чемпионов Тоттенхэм, увеличив прибыль на 15,8%.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов Европы:
- 1. Реал Мадрид (без изменений) — €3,4 млрд (+1,5%)
- 2. Манчестер Юнайтед (без изменений) — €3,27 млрд (-2%)
- 3. Барселона (+1) — €3,12 млрд (+ 12,2%)
- 4. Бавария Мюнхен (-1) — €2,81 млрд (+ 0,4%)
- 5. Ливерпуль (+2) — €2,6 млрд (+ 19,3%)
- 6. Манчестер Сити (-1) — €2,54 млрд (-0,3%)
- 7. Челси (-1) — €2,16 млрд (-6,3%)
- 8. Тоттенхэм Хотспур (+1) — €2,01 млрд (+ 15,8%)
- 9. ПСЖ (+2) — €1,86 млрд (+ 36,7%)
- 10. Арсенал (-2) — €1,81 млрд (-13,2%).
Напомним, итальянская Серия А официально подтвердила дату возобновления текущего сезона, который приостановили из-за пандемии коронавируса.