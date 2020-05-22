PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Побила рекорд Уильямс: Forbes назвал самую высокооплачиваемую спортсменку мира

Японская теннисистка Наоми Осака за прошлый год заработала рекордную для женского спорта сумму — $37,4 млн.

Таким образом 22-летняя японка на $1,4 млн превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший американской теннисистке Серене Уильямс. На третьем месте по этому показателю расположилась российская теннисистка Мария Шарапова ($29,7 млн), которая недавно объявила о завершении карьеры.

Читайте: Элина Свитолина за 10 секунд сменила пять нарядов

В рейтинге сотни самых высокооплачиваемых теннисистов мира Осака занимает 29 позицию, Уильямс расположилась на 33 месте.

Известно, что впервые с 2016 года в рейтинг Forbes вошли две женщины. Полный рейтинг по итогам 2019 года издание представляет на следующей неделе.

В рейтинге WTA Наоми Осака занимает десятую строчку. Японка имеет в своем активе пять титулов WTA. Она является чемпионкой US Open-2018 и Australian Open-2019.

Напомним, Международная теннисная федерация отложила начало сезона из-за пандемии Covid-19 до 31 июля.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка