Японская теннисистка Наоми Осака за прошлый год заработала рекордную для женского спорта сумму — $37,4 млн.

Таким образом 22-летняя японка на $1,4 млн превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший американской теннисистке Серене Уильямс. На третьем месте по этому показателю расположилась российская теннисистка Мария Шарапова ($29,7 млн), которая недавно объявила о завершении карьеры.

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В рейтинге сотни самых высокооплачиваемых теннисистов мира Осака занимает 29 позицию, Уильямс расположилась на 33 месте.

Известно, что впервые с 2016 года в рейтинг Forbes вошли две женщины. Полный рейтинг по итогам 2019 года издание представляет на следующей неделе.

В рейтинге WTA Наоми Осака занимает десятую строчку. Японка имеет в своем активе пять титулов WTA. Она является чемпионкой US Open-2018 и Australian Open-2019.

Напомним, Международная теннисная федерация отложила начало сезона из-за пандемии Covid-19 до 31 июля.

Источник: Forbes