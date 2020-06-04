Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность доигрывание остальных матчей Лиги чемпионов в одной стране в формате финала четырех.

Среди потенциальных претендентов называют три страны — Португалия, Германия и Россия. По информации Bild, Германия уже подала заявку в УЕФА, предложив арены Франкфурта, Майнца, Хоффенхайма, Дармштадта/Висбадена.

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Известно, что кандидат должен заявить четыре стадиона, которые расположены в радиусе 100 км и соответствуют требованиям УЕФА. Какие варианты предлагают российская и португальская стороны — не известно.

Окончательное решение о месте и формата проведения остальных матчей Лиги чемпионов должны принять на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

Сначала финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но сейчас в УЕФА рассматривают возможность отобрать у Турции решающую игру турнира. Среди причин называют нестабильную ситуацию в стране с пандемией.

Возобновление матчей самого престижного клубного турнира Европы запланировано на 8 августа, а финал — 29 августа.

Участниками 1/4 финала Лиги чемпионов успели стать ПСЖ, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг и Аталанта. Трем парам 1/8 финала еще предстоит определить победителя противостояния: Лион — Ювентус (1:0), Наполи — Барселона (1:1) и Челси — Бавария (0:3).

Что такое формат финала четырех?

Такой регламент предусматривает проведение матчей стадии 1/2 финала одной игрой и в одном месте. При этом финальная игра должна пройти через три дня после полуфинальных встреч.

Сейчас также рассматривают возможность проведения матчей 1/4 финала на нейтральном поле.