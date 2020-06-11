PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Микс голубых оттенков: Аякс показал гостевую форму на сезон-2020/21

Амстердамский Аякс показал гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Джерси сочетает в себе смесь голубых оттенков с современной интерпретацией графических узоров, которые были популярны в 80-х и 90-х годах.

Читайте: Mia san mia: Бавария презентовала домашнюю форму на сезон-2020/21

Красные и белые детали делают футболку более контрастной. Логотип Аякса на экипировку будет красного цвета, как и номера и фамилии на спинах игроков.

А вот три звезды чемпионата, полоски Adidas, различные логотипы спонсоров и три крестика Andreas (кресты являются элементами герба Амстердама — Ред.) на шее будут белыми. Шорты и гетры — темно-синие с белыми вставками.

  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
  • Гостевая форма Аякса сезон-2020/21
Микс голубых оттенков: Аякс показал гостевую форму на сезон-2020/21 / 7 фотографий

В презентации экипировки амстердамского клуба приняли участие игроки: Донни ван де Бек, Дейли Блинд, Келли Зиман, Куинси Промес, Йонна ван де Велде и Райан Гравенберх.

Сейчас новый гостевой комплект формы клуба уже доступен для продажи в интернет-магазине Аякса.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в чемпионате Нидерландов по футболу завершили досрочно.

Команды успели сыграть 25 туров, по итогам которых таблицу возглавлял Аякс. Однако в Нидерландах приняли решение не определять чемпиона страны.

Источник: AFC Ajax

Фото: AFC Ajax

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка