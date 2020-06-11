Амстердамский Аякс показал гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Джерси сочетает в себе смесь голубых оттенков с современной интерпретацией графических узоров, которые были популярны в 80-х и 90-х годах.

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Красные и белые детали делают футболку более контрастной. Логотип Аякса на экипировку будет красного цвета, как и номера и фамилии на спинах игроков.

А вот три звезды чемпионата, полоски Adidas, различные логотипы спонсоров и три крестика Andreas (кресты являются элементами герба Амстердама — Ред.) на шее будут белыми. Шорты и гетры — темно-синие с белыми вставками.



























Микс голубых оттенков: Аякс показал гостевую форму на сезон-2020/21 / 7 фотографий

В презентации экипировки амстердамского клуба приняли участие игроки: Донни ван де Бек, Дейли Блинд, Келли Зиман, Куинси Промес, Йонна ван де Велде и Райан Гравенберх.

Сейчас новый гостевой комплект формы клуба уже доступен для продажи в интернет-магазине Аякса.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в чемпионате Нидерландов по футболу завершили досрочно.

Команды успели сыграть 25 туров, по итогам которых таблицу возглавлял Аякс. Однако в Нидерландах приняли решение не определять чемпиона страны.

Источник: AFC Ajax

Фото: AFC Ajax