Форма Баварии Мюнхен на сезон-2020/21 - домашний комплект формы - фото

Мюнхенская Бавария представила новый домашний комплект формы клуба на сезон 2020/21.
Экипировка выполнена в классических цветах Баварии — красном и белом, что продвигает основные ценности клуба.
Знакомый многим дизайн сочетает в себе рекордные чемпионские традиции и связь со всей семьей ФК Баварии. Белые полоски на рукавах и воротнике дополняют дизайн формы.
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Особенностью формы стало нанесение клубного девиза Mia san mia (в переводе с баварского диалекта означает Мы есть мы) на шее. Техническим спонсором клуба является немецкий бренд одежды Adidas.
Шорты и гетры выполнены в красном цвете, а вот форма голкиперов будет бирюзовой.
В презентации домашних джерси приняли участие футболисты клуба: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Хави Мартинес, Давид Алаба и другие.
В новом комплекте домашней формы Бавария дебютирует 10 июня в полуфинальном матче Кубка Германии против франкфуртского Айнтрахта.
#FCBayern is my family
Become part of our FC Bayern family and pick up our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball https://t.co/d928ZOkOoS#MiaSanMia pic.twitter.com/4HnDjGcl8C
— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 10, 2020
Сейчас комплект формы уже доступен в интернет магазине Баварии и Adidas. В торговых сетях он должен появиться с 17 июня.
Чемпионат Германии возобновился 16 мая поединками 26 тура. В пятницу, 12 июня, в Бундеслиге стартуют матчи 31 тура. Последний, 34 тур, текущего сезона команды должны сыграть 27-28 июня.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет Бавария, которая имеет в активе 70 очков. Следом идет дортмундская Боруссия (63). Третьим расположился РБ Лейпциг (59).
В зоне вылета в настоящее время находятся Дюссельдорф, Вердер Бремен и Падерборн.
Фото: FC Bayern Munich
Источник: FC Bayern Munich