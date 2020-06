Форма Баварии Мюнхен на сезон-2020/21 - домашний комплект формы - фото

Мюнхенская Бавария представила новый домашний комплект формы клуба на сезон 2020/21.

Экипировка выполнена в классических цветах Баварии — красном и белом, что продвигает основные ценности клуба.

Знакомый многим дизайн сочетает в себе рекордные чемпионские традиции и связь со всей семьей ФК Баварии. Белые полоски на рукавах и воротнике дополняют дизайн формы.

Особенностью формы стало нанесение клубного девиза Mia san mia (в переводе с баварского диалекта означает Мы есть мы) на шее. Техническим спонсором клуба является немецкий бренд одежды Adidas.

Шорты и гетры выполнены в красном цвете, а вот форма голкиперов будет бирюзовой.

Mia san mia: Бавария презентовала домашнюю форму на сезон-2020/21 / 7 фотографий

В презентации домашних джерси приняли участие футболисты клуба: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Хави Мартинес, Давид Алаба и другие.

В новом комплекте домашней формы Бавария дебютирует 10 июня в полуфинальном матче Кубка Германии против франкфуртского Айнтрахта.

#FCBayern is my family

Become part of our FC Bayern family and pick up our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball https://t.co/d928ZOkOoS#MiaSanMia pic.twitter.com/4HnDjGcl8C

— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 10, 2020