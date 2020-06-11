Владимир Кличко вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в рейтинг лучших спортсменов XXI века.

Испанское издание Marca опубликовали список из 100 выдающихся людей, которые внесли наибольший вклад в современный спорт.

— Лучший супертяжеловес этого века. Он защитил титул, выступая против 23 боксеров, — охарактеризовало Кличко издание.

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Кстати, Владимир Кличко — единственный украинец в рейтинге, он занял 98 место, на двух последних ступенях оказались японский пловец Косуке Китадзиму и словенский баскетболист Лука Дончич.

А вот возглавил рейтинг американский пловец Майкл Фелпс, он 23 раза становился победителем Олимпиад.

В декабре 2019 года Владимир Кличко был номинирован BWAA на звание лучшего боксера десятилетия.

Кроме украинца, на почетное звание претендовали еще четыре боксера, среди которых Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Андре Уорд.

Трое из претендентов уже закончили спортивную карьеру.

Источник: Marca