Владимир Кличко вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в рейтинг лучших спортсменов XXI века.
Испанское издание Marca опубликовали список из 100 выдающихся людей, которые внесли наибольший вклад в современный спорт.
— Лучший супертяжеловес этого века. Он защитил титул, выступая против 23 боксеров, — охарактеризовало Кличко издание.
Читайте: Говорит на русском и учит украинский: Панеттьери показала 5-летнюю дочь от Кличко
Кстати, Владимир Кличко — единственный украинец в рейтинге, он занял 98 место, на двух последних ступенях оказались японский пловец Косуке Китадзиму и словенский баскетболист Лука Дончич.
А вот возглавил рейтинг американский пловец Майкл Фелпс, он 23 раза становился победителем Олимпиад.
В декабре 2019 года Владимир Кличко был номинирован BWAA на звание лучшего боксера десятилетия.
Кроме украинца, на почетное звание претендовали еще четыре боксера, среди которых Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Андре Уорд.
Трое из претендентов уже закончили спортивную карьеру.
Источник: Marca