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Факти / Спорт

Володимир Кличко увійшов до топ-100 кращих спортсменів XXI століття

Український боксер Володимир Кличко увійшов до рейтингу найкращих спортсменів XXI століття.

Іспанське видання Marca опублікували список із 100 визначних людей, які внесли найбільший вклад у сучасний спорт.

– Найкращий супертяж цього століття. Він захистив титул, виступаючи проти 23 боксерів, – охарактеризувало Кличка видання.

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До речі, Володимир Кличко – єдиний українець у рейтингу, він посів 98 місце, на двох останніх щаблях опинилися японський плавець Косуке Кітадзіму та словенський баскетболіст Лука Дончич.

А ось очолив рейтинг американський плавець Майкл Фелпс, він 23 рази ставав переможцем Олімпіад.

У грудні 2019 року Володимир Кличко був номінований BWAA на звання кращого боксера десятиліття.

Крім українця, на почесне звання претендували ще чотири боксери, серед яких Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо та Андре Ворд.

Троє з претендентів уже закінчили спортивну кар’єру.

Джерело: Marca

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