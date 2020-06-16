Золотой мяч-2020: определился главный претендент

После трехмесячного перерыва, связанного с пандемией Covid-19, продолжилась гонка за главную индивидуальную награду Золотой мяч-2020.

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси, который является рекордсменом по количеству наград, может столкнуться с жесткой конкуренцией в борьбе за свой седьмой Золотой мяч. И речь не о нападающем туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

После возобновления текущего сезона в Бундеслиге, главным претендентом на награду считается футболист мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. После перерыва поляк отметился шестью забитыми голами. Всего в текущем сезоне Роберт наколотил в различных турнирах 45 голов.

Бавария может оформить титул чемпионов Бундеслиги уже сегодня, в рамках матча 32 тура с Вердером. Также мюнхенцы имеют все шансы взять Кубок Гeрмании 4 июня в финале против Байера. Не следует забывать и о том, что Бавария продолжает свой путь в Лиге чемпионов. В первой игре против Челси на выезде в рамках 1/8 финала подопечные Флика взяли верх со счетом 3:0.

Вторую и третью строчку отдают неизменному дуэту — Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

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Среди претендентов на награду СМИ также называют: Кевина Де Брюйне (Манчестер Сити), Томаса Мюллера (Бавария), Неймара (ПСЖ), Эрлинга Голанда (Боруссия), Киллиана Мбаппе (ПСЖ), Джейдона Санчо (Боруссия), Сержа Гнабри (Бавария) , Тимо Вернера (РБ Лейпциг), Йосипа Иличич (Аталанта), Джордана Хендерсона (Ливерпуль) и Кая Хавертца (Бавария).

Обладателем награды Золотой мяч в 2019 году стал капитан Барселоны Лионель Месси, который обошел защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка всего на семь очков. Третье место по итогам голосования занял Криштиану Роналду.