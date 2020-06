В УЕФА решили, где пройдут финалы Лиги чемпионов в 2020-22 годах — Sky Sports

18 июня во время исполкома УЕФА должны окончательно утвердить календарь обновления текущего розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.

По информации Sky Sports, организация уже приняла окончательное решение о проведении остальных матчей и финала в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

За этот период финальная восьмерка поборется за право получить желаемый трофей самого престижного клубного турнира Европы.

Матчи 1/8 финала останутся неизменными

Часть матчей 1/8 финала, что осталось доиграть, пройдут на собственных стадионах команд, как было запланировано ранее. Их должны доиграть 7 и 8 августа.

Так, Ювентус в Турине примет французский Лион (1:0 поражение бьянконери во Франции), Наполи сыграет на Камп Ноу в Барселоне против подопечных Кике Сетьена (1:1 в Сан-Паоло).

Также Бавария сойдется с Челси на Альянц-Арене (0:3 на Стэмфорд Бридж), а Манчестер Сити сыграет на Этихад с мадридским Реалом (1:2 на Сантьяго Бернабеу).

Также известно, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Будапеште 24 сентября.

Финал ЛЧ в Лиссабоне в 2020 году

Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится в середине июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Место в восьмерке лучших уже себе гарантировали: итальянская Аталанта, французский ПСЖ, испанский Атлетико и немецкий РБ Лейпциг.

