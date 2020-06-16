В УЕФА решили, где пройдут финалы Лиги чемпионов в 2020-22 годах — Sky Sports

18 июня во время исполкома УЕФА должны окончательно утвердить календарь обновления текущего розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.
По информации Sky Sports, организация уже приняла окончательное решение о проведении остальных матчей и финала в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
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За этот период финальная восьмерка поборется за право получить желаемый трофей самого престижного клубного турнира Европы.
Матчи 1/8 финала останутся неизменными
Часть матчей 1/8 финала, что осталось доиграть, пройдут на собственных стадионах команд, как было запланировано ранее. Их должны доиграть 7 и 8 августа.
Так, Ювентус в Турине примет французский Лион (1:0 поражение бьянконери во Франции), Наполи сыграет на Камп Ноу в Барселоне против подопечных Кике Сетьена (1:1 в Сан-Паоло).
Также Бавария сойдется с Челси на Альянц-Арене (0:3 на Стэмфорд Бридж), а Манчестер Сити сыграет на Этихад с мадридским Реалом (1:2 на Сантьяго Бернабеу).
- Четвертьфиналы: 12-15 августа
- Полуфиналы: 18-19 августа
- Финал: 23 августа
Также известно, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Будапеште 24 сентября.
Финал ЛЧ в Лиссабоне в 2020 году
Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится в середине июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Место в восьмерке лучших уже себе гарантировали: итальянская Аталанта, французский ПСЖ, испанский Атлетико и немецкий РБ Лейпциг.
#OTD last year, Liverpool become champions for 6th time…
#UCL | @LFC pic.twitter.com/hmVM0aMdvT
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2020
Еще четыре участника 1/4 финала определятся после ответных матчей.
Где состоятся финалы Лиги чемпионов в 2021 и 2022 годах?
Финал Лиги чемпионов в следующем году примет Стамбул. Сначала турецкий город должен был принять решающую встречу в 2020 году, но из-за коронавируса игру перенесли.
Матч состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка, который вмещает почти 77 тыс. болельщиков.
А вот российский Санкт-Петербург, который должен быть хозяином финала в 2021 году, примет решающую игру в 2022 году. Матч должен состояться на стадионе Зенита — Газпром-Арене.
Женская Лига чемпионов
Также в УЕФА должны утвердить финалы в женской Лиге чемпионов. Известно, что ее доиграют по аналогии мужской.
Финал восьми в ЛЧ состоится в испанских городах Бильбао и Сан-Себастьяне с 21 по 30 августа.