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Ван Дейк не хватило 7 баллов в голосовании, чтобы получить Золотой мяч

Капитан Барселоны Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча от France Football по итогам 2019 года.

Вирджил ван Дейк

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча по версии издания France Football в 2019 году. Эта награда для аргентинца стала шестой карьере.

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В голосовании Месси набрал 686 очков, опередив защитника Ливерпуля Вирджил ван Дейка лишь на 7 пунктов – 679 очков. Третье место в голосовании занял форвард Ювентуса Криштиану Роналду (476 баллов).

В пятерку лучших попали еще два игрока Ливерпуля – форварды Садио Мане (347) и Мохаммед Салах (178).

Напомним, голкипер Ливерпуля Алиссон получил награду лучшего голкипера года Yashin Trophy от издания France Football.

Фото: Dreamstime

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