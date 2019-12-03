Капитан Барселоны Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча от France Football по итогам 2019 года.

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча по версии издания France Football в 2019 году. Эта награда для аргентинца стала шестой карьере.

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В голосовании Месси набрал 686 очков, опередив защитника Ливерпуля Вирджил ван Дейка лишь на 7 пунктов – 679 очков. Третье место в голосовании занял форвард Ювентуса Криштиану Роналду (476 баллов).

В пятерку лучших попали еще два игрока Ливерпуля – форварды Садио Мане (347) и Мохаммед Салах (178).

Напомним, голкипер Ливерпуля Алиссон получил награду лучшего голкипера года Yashin Trophy от издания France Football.