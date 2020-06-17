В матче 32-го тура чемпионата Бундеслиги мюнхенская Бавария одолела на выезде бременский Верден с минимальным счетом 1:0 и досрочно завоевала золотые медали чемпионата Германии.

Вердер принимал гостей из Мюнхена на собственной арене Вазерштадион. Автором единственного гола стал лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовски. На 43-й минуте встречи поляк воспользовался пасом от защитника Жерома Боатенга и отправил мяч в ворота бременцев.

На 79-й минуте подопечные Ганса-Дитер Флика остались в меньшинстве после того, как хавбек Баварии Альфонсо Дэвис получил от арбитра вторую желтую за фол.

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В меньшинстве гости удержали победный результат, хотя на поле и было довольно жарко. На 90-й минуте матча японец Юя Осаке едва не огорчил гостей, расстреливая ворота с близкого расстояния. Впрочем голкипер Мануэль Нойер был на высоте.

Кроме того, что это 30-е чемпионство в истории баварцев это и восьмой подряд титул. Последний раз Бавария проигрывала серебренную салатницу еще дортмундской Боруссии Юргена Клоппа.

Таким образом, за два тура до завершения Бундеслиги Бавария набрала 76 очков и стала недосягаемой для преследователей. В дортмундской Боруссии, которая сыграла на одну игру меньше, 66 пунктов.

Теперь в Баварии есть все шансы оформить требл: 4 июня в финале Кубка Германии они попытаются взять еще один трофей, а в августе выиграть престижный клубный кубок — Лиги чемпионов.

Интересно, что форвард Баварии Роберт Левандовски считается главным претендентом на награду Золотой мяч по итогам 2020 года. Именно ему сейчас уступает в гонке за ЗМ обладатель шести статуэток Лионель Месси.