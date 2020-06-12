Стадион мюнхенской Баварии Альянц-Арена так долго не использовался из-за паузы, связанной с коронавирусом, что зарос сорняками.
Стадион действующих чемпионов Германии получил на трибунах несколько “преданных зеленых сторонников”.
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Сорняки, выросшие на трибунах Альянц-Арены, вызвали настоящий бум в социальных сетях среди болельщиков Баварии.
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Один из пользователей написал: Я завидую этим сорнякам, а другой спросил: Как такое возможно?
Еще один пользователь выдал остроумный комментарий: Они просто покупают билеты, как и все другие.
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— B-more Bayern (@bmorebayern) June 11, 2020
Немецкая Бундеслига стала первой из топ-5 чемпионатов, которые возобновились после того, как Covid-19 в марте остановил футбольные турниры почти во всем мире. В Германии матчи возобновились 16 мая за закрытыми дверями.
В Бундеслиге уже сыграли 30 туров, по итогам которых, лидером продолжает оставаться Бавария, которая имеет в активе 70 пунктов. Второй идет дортмундская Боруссия (63), а на третьем месте расположился РБ Лейпциг (59).
В зоне вылета находятся: Дюссельдорф (28), Вердер (25) и Падерборн (20).