Усик хочет стать первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях

Бывший чемпион в первом тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и WBC Александр Усик не планирует завершать свою карьеру и намерен стать первым боксером, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Об этом в комментарии изданию Sky Sports рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

— Сейчас в планах Усика не входит завершении боксерской карьеры. Пока он будет побеждать, он будет стремиться к все более высоким вершинам. Конечно, каждый рано или поздно завершает карьеру, но Усик хочет войти в историю, став первым чемпионом мира в двух весовых дивизионах, — сказал Красюк.

Издание отмечает, что Усик стал бесспорным чемпионом в тяжелом весе и первым победителем World Boxing Super Series, а теперь является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.

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Отметим, что бывший американский боксер Эвандер Холифилд уже становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и в супертяжелой весовой категории, однако тогда в мировом боксе не было организации WBO и американец завоевал только три пояса (WBC, WBA, IBF).

View this post on Instagram A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Mar 14, 2020 at 5:51am PDT

11 марта 2020 года объявили о бое Усика с британским боксером Дереком Чисорой. Он должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Но, из-за пандемии коронавируса бой отложили на неопределенный срок.

Позже промоутер украинца Эдди Хирн заявил, что поединок могут перенести из Великобритании в Саудовскую Аравию. Пока окончательная дата и место боя Усик — Чисора остается неизвестной.