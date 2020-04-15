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Факты / Спорт

Бой Усик — Чисора могут перенести в Саудовскую Аравию

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры могут перенести в Саудовскую Аравию.

Промоутер украинца Эдди Хирн сообщил, что некоторые бои могут перенести из Великобритании.

— Не будет такого, что все страны позволят проводить у себя спортивные мероприятия с 1 июля. Где-то это случится раньше, а где-то чуть позже. Саудовская Аравия — та страна, которая раньше других может разрешить проведение массовых мероприятий.

Если у нас не получится провести титульные бои в Великобритании, то следует рассматривать альтернативные варианты, — сказал Хирн.

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Напомним, поединок Усика и Чисоры перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее бой должен был состояться 23 мая в Лондоне.

Источник: Boxing Scene

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