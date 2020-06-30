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Факты / Спорт

Месси покинул топ-3 претендентов на Золотой мяч

Ресурс Goal.com обновил рейтинг топ-20 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч.

Лидером гонки продолжает оставаться польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. В сезоне-2019/20 немецкой Бундеслиги футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив в ворота соперников 34 мяча. Его Бавария выиграла чемпионат страны, а 4 июля может добавить в свой актив еще и Кубок Германии.

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Портал отмечает, что если Левандовски вместе с Баварией выиграет трофей Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, тогда он не оставит шансов в борьбе за ЗМ для других.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

На второй строчке в рейтинге идет форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который поднялся с четвертого места. А тройку лидеров замыкает хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. Действующий обладатель Золотого мяча Лионель Месси лишь пятый, следом за ним расположился футболист Баварии Томас Мюллер.

  • 6 (8) Карим Бензема (Реал)
  • 7 (6) Неймар (ПСЖ)
  • 8 (7) Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)
  • 9 (9) Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • 10 (10) Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)
  • 11 (11) Кай Хавертц (Байер)
  • 12 (16) Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
  • 13 (20) Садио Мане (Ливерпуль
  • 14 (15) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 15 (12) Серж Гнабри (Бавария)

В обновленную версию списка попал защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд. 21-летний англичанин является мастером штрафных ударов и внес большую лепту в получение для команды первого за 30 лет чемпионства АПЛ.

Впрочем, ранний вылет красных из Лиги чемпионов оставляет для всех футболистов Ливерпуля мизерные шансы в гонке за Золотым мячом.

Источник: Goal.com

Фото: Dreamstime

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