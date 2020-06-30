Ресурс Goal.com обновил рейтинг топ-20 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч.
Лидером гонки продолжает оставаться польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. В сезоне-2019/20 немецкой Бундеслиги футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив в ворота соперников 34 мяча. Его Бавария выиграла чемпионат страны, а 4 июля может добавить в свой актив еще и Кубок Германии.
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Портал отмечает, что если Левандовски вместе с Баварией выиграет трофей Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, тогда он не оставит шансов в борьбе за ЗМ для других.
На второй строчке в рейтинге идет форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который поднялся с четвертого места. А тройку лидеров замыкает хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. Действующий обладатель Золотого мяча Лионель Месси лишь пятый, следом за ним расположился футболист Баварии Томас Мюллер.
- 6 (8) Карим Бензема (Реал)
- 7 (6) Неймар (ПСЖ)
- 8 (7) Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)
- 9 (9) Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 10 (10) Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)
- 11 (11) Кай Хавертц (Байер)
- 12 (16) Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
- 13 (20) Садио Мане (Ливерпуль
- 14 (15) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 15 (12) Серж Гнабри (Бавария)
В обновленную версию списка попал защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд. 21-летний англичанин является мастером штрафных ударов и внес большую лепту в получение для команды первого за 30 лет чемпионства АПЛ.
Впрочем, ранний вылет красных из Лиги чемпионов оставляет для всех футболистов Ливерпуля мизерные шансы в гонке за Золотым мячом.