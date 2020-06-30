Ресурс Goal.com обновил рейтинг топ-20 претендентов на главную индивидуальную награду в футболе — Золотой мяч.

Лидером гонки продолжает оставаться польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. В сезоне-2019/20 немецкой Бундеслиги футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив в ворота соперников 34 мяча. Его Бавария выиграла чемпионат страны, а 4 июля может добавить в свой актив еще и Кубок Германии.

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Портал отмечает, что если Левандовски вместе с Баварией выиграет трофей Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, тогда он не оставит шансов в борьбе за ЗМ для других.

На второй строчке в рейтинге идет форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который поднялся с четвертого места. А тройку лидеров замыкает хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. Действующий обладатель Золотого мяча Лионель Месси лишь пятый, следом за ним расположился футболист Баварии Томас Мюллер.

6 (8) Карим Бензема (Реал)

7 (6) Неймар (ПСЖ)

8 (7) Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)

9 (9) Килиан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10) Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)

11 (11) Кай Хавертц (Байер)

12 (16) Джордан Хендерсон (Ливерпуль)

13 (20) Садио Мане (Ливерпуль

14 (15) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

15 (12) Серж Гнабри (Бавария)

В обновленную версию списка попал защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд. 21-летний англичанин является мастером штрафных ударов и внес большую лепту в получение для команды первого за 30 лет чемпионства АПЛ.

Впрочем, ранний вылет красных из Лиги чемпионов оставляет для всех футболистов Ливерпуля мизерные шансы в гонке за Золотым мячом.