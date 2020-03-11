Ливерпуль — Атлетико — 2:3 (2:4)

Голы: Вейналдум, 43 Фирмино, 94 — Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106), Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Атлетико: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Ренан Лоди, Коке, Сауль, Томас, Корреа (Хименес, 106), Коста (Льоренте, 56), Жоау Феликс (Мората, 103).

Ливерпуль принимал мадридский Атлетико в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на Энфилде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Под конец первого тайма счет в матче открыл Джорджиньо Вейналдум после паса от Алекса Окслейд-Чемберлена. Второй тайм матча прошел без голов и команды перешли в овертайм, ведь первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу матрасников.

Сразу на четвертой минуте дополнительного времени Роберто Фирмино удвоил преимущество Ливерпуля. Однако похоронил все мечты фанатов красных сначала дубль Маркоса Льоренте, а за несколько минут до конца игрового времени гол Альваро Марата.

По сумме двух матчей мадридский Атлетико выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а сам турнир в Стамбуле 30 мая узнает имя нового обладателя трофея.

В другом матче в Париже ПСЖ уверенно обыграл дортмундскую Боруссию и пробился в четвертьфинал соревнований.