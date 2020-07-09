Бой за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американским боксером Теофимо Лопесом снова перенесли.

По словам промоутера Top Rank Боба Арума, новая дата поединка — 3 октября 2020 года.

— Бой Лома-Лопес планировался на 19 сентября, но это была рабочая дата. Сейчас рассматривается дата — 3 октября. Пока мы не можем планировать бой даже с ограниченным количеством зрителей в Неваде из-за вспышки Covid-19. Надеюсь, что со временем нам разрешат пустить на арену 2 тыс. или, возможно, 2,5 тыс. поклонников бокса, — сказал Арум.

Ранее Ломаченко (14-1, 10 KO), которого считают боксером номером один, и Лопес (15-0, 12 KO) отказались проводить промежуточные бои, поскольку хотят драться друг с другом.

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Известно, что украинец открыл свой тренировочный лагерь в Украине.

В мае Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко из-за невозможности Василия попасть в США. Также американец признался, что его команда пыталась организовать промежуточный бой с Девином Хейни, но ничего не получилось.

Фото: World Boxing Council