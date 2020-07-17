Защитник луганской Зари Евгений Чеберко перешел в австрийский ЛАСК. 22-летний украинец подписал с черно-белыми контракт до 2024 года.

Чеберко пополнит ряды австрийской команды уже с сезона 2020/21.

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О сумме трансфера не сообщается, но по информации украинских СМИ, она составит €300 тыс, хотя портал Transfermarkt оценивает защитника в €900 тыс. Также известно, что Днепр получит €30 тыс., в качестве платежа солидарности.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги футболист провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

В сезоне-2019/20 ЛАСК (33) занял четвертое место в австрийской Бундеслиге, а чемпионом страны стал Зальцбург (50). Выйти в групповой этап Лиги Европы-2020/21 ЛАСК попытается через квалификацию.

Между тем луганская Заря почти потеряла шансы занять второе место в УПЛ, дающее право на квалификацию Лиги чемпионов. В матче за второе место подопечные Виктора Скрипника в рамках 31 тура уступили в Киеве Динамо со счетом 3:1.

Теперь бело-синие опережают луганчан на два пункта за тур до завершения текущего розыгрыша чемпионата.

Источник: LASK