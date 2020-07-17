PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Австрийский ЛАСК объявил о трансфере игрока Зари Чеберко

Защитник луганской Зари Евгений Чеберко перешел в австрийский ЛАСК. 22-летний украинец подписал с черно-белыми контракт до 2024 года.

Чеберко пополнит ряды австрийской команды уже с сезона 2020/21.

Читайте: Бавария объявила о переходе футболиста Манчестер Сити Лероя Сане

О сумме трансфера не сообщается, но по информации украинских СМИ, она составит €300 тыс, хотя портал Transfermarkt оценивает защитника в €900 тыс. Также известно, что Днепр получит €30 тыс., в качестве платежа солидарности.

 

View this post on Instagram

 

LASK verpflichtet Yevgen Cheberko! Den Link zum Beitrag findet ihr in der Story. #gemeinsamsindwirlask #welcome

A post shared by LASK (@laskofficial) on

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги футболист провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

В сезоне-2019/20 ЛАСК (33) занял четвертое место в австрийской Бундеслиге, а чемпионом страны стал Зальцбург (50). Выйти в групповой этап Лиги Европы-2020/21 ЛАСК попытается через квалификацию.

Между тем луганская Заря почти потеряла шансы занять второе место в УПЛ, дающее право на квалификацию Лиги чемпионов. В матче за второе место подопечные Виктора Скрипника в рамках 31 тура уступили в Киеве Динамо со счетом 3:1.

Теперь бело-синие опережают луганчан на два пункта за тур до завершения текущего розыгрыша чемпионата.

Источник: LASK

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка