Футболист сборной Германии Лерой Сане перебрался из Манчестера в Мюнхен. О трансфере игрока объявила мюнхенская Бавария.

Клубы согласовали детали перехода еще несколько дней назад, а наставник горожан Хосеп Гвардиола подтвердил уход игрока еще перед матчем с Ливерпулем. Сумма трансфера футболиста составила €55 млн.

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24-летний вингер подписал с Баварией пятилетний контракт до 30 июня 2025 года. Подготовку к сезону-2020/21 с новой командой в Мюнхене игрок начнет на следующей неделе.

— Бавария — это очень большой клуб с грандиозными целями, которые меня устраивают. Я с нетерпением жду нового вызова и тренировочного процесса с командой. Я знаком с Гансом-Дитер Фликом еще со сборной U-21, у нас там были хорошие отношения. Хочу выигрывать много титулов с Баварией, вершиной которых является Лига чемпионов, — сказал Сане.

Профессиональную карьеру игрока Сане начал в футболке гельценкирхенського Шальке, а в 2016 году перебрался в Манчестер Сити. С горожанами он дважды ставал чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Кубка футбольной лиги.

За сборную Германии вингер дебютировал в ноябре 2015 года, выйдя на замену в матче против Франции. Со сборной он был участником Евро-2016, где команда разделила 3-4 место с Уэльсом, но в заявку на чемпионат мира 2018 года не попал, что впоследствии эксперты назвали одним причин провала команды Йоахима Лева на Мундиале.

Бавария стала чемпионом немецкой Бундеслиги по итогам сезона-2019/20. 4 июля мюнхенцы попытаются пополнить копилку своих трофеев, завоевав Кубок Германии. В финале турнира им будет противостоять леверкузенский Байер.

Фото: FC Bayern München

Источник: FC Bayern München