34-й кубок Ла Лиги: Реал — чемпион Испании по футболу

Реал выиграл чемпионат Испании, одолев Вильярреал на пустом стадионе Альфредо Ди Стефано в предпоследнем туре со счетом 2:1.

Клуб из Мадрида благодаря дублю Бензема завоевал 86 очков и стал недосягаемым для Барселоны, которая в параллельном матче проиграла Осасуне.

Команда Зинедина Зидана выиграла все 10 своих матчей с момента, когда испанский футбол перезапустился в июне.

Сам Зидан признался, что завоевание первого титула Ла Лиги с Реалом за три года сделало его более счастливым, чем выигрыш Лиги чемпионов.

Чемпионство стало 34-м для Реала.

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???? 2020#34Ligas — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020

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Реал — самый дорогой клуб в мире

Мадридский Реал остается на первой строчке обновленного в мае рейтинга самых дорогих футбольных клубов Европы.

Стоимость галактикос составляет €3,4 млрд.

На втором месте идет Манчестер Юнайтед, стоимость которого €3,27 млрд.