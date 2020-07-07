21-летний форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает оставаться главной трансферной целью мадридского Реала.

Действующий контракт француза с парижанами рассчитан до лета 2022 года, а его трансферная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в €180 млн.

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Руководство мадридского клуба осознает, что ПСЖ не отпустит своего лидера, пока его соглашение активное. Тем более задешево.

Поэтому галактикос решили подписать Мбаппе на правах свободного агента летом 2022 года, когда его контракт с действующим чемпионом французской Лиги 1 истечет. Также Реал готов предложить Килиану подписной бонус в размере €100 млн.

Еще одним клубом, который претендует на Мбаппе является английский Ливерпуль. В отличие от Реала, мерсисайдцы готовы начать переговоры с ПСЖ по поводу форварда. Но это может произойти только при условии, что сенегальский форвард красных Садио Мане покинет Энфилд, а за вырученные средства от трансфера Ливерпуль попытается подписать Килиана.

В сезоне 2019/2020 Мбаппе принял участие в 33 матчах парижан во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 17 ассистов.

Источник: El Chiringuito TV