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Факты / Спорт

Золотой мяч не будут вручать в 2020 году из-за пандемии

В 2020 году издание France Football не будет вручать индивидуальную награду Золотой мяч лучшему футболисту планеты.

Такое решение приняли впервые с 1956 года, когда была основана награда. Причиной отмены в France Football называют отсутствие справедливых условий для определения победителя из-за паузы в футболе, отмену нескольких чемпионатов и перенос ряда крупных турниров.

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Организаторы опасаются, что при таких условиях будет отсутствовать объективность во время определения обладателя награды.

— Трофей Золотой мяч кроме спортивного мастерства передает такие ценности, как образцовость, солидарность и ответственность, — сообщают в издании France Football.

Еще одной причиной отмены награды в текущем году называют журналистов, которые должны голосовать за лауреатов премии. Во французском издании опасаются, что из-за пандемии они могут быть сконцентрированы на личных проблемах, а не на выборе лучшего футболиста.

В 2019 году обладателями Золотого мяча стали Лионель Месси и Меган Рапино.

Еще до информации об отмене премии, главным претендентом на Золотой мяч называли форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.

Источник: France Football

Фото: Dreamstime

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