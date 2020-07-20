В 2020 году издание France Football не будет вручать индивидуальную награду Золотой мяч лучшему футболисту планеты.

Такое решение приняли впервые с 1956 года, когда была основана награда. Причиной отмены в France Football называют отсутствие справедливых условий для определения победителя из-за паузы в футболе, отмену нескольких чемпионатов и перенос ряда крупных турниров.

Читайте: Очередной рекорд: Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Организаторы опасаются, что при таких условиях будет отсутствовать объективность во время определения обладателя награды.

— Трофей Золотой мяч кроме спортивного мастерства передает такие ценности, как образцовость, солидарность и ответственность, — сообщают в издании France Football.

Еще одной причиной отмены награды в текущем году называют журналистов, которые должны голосовать за лауреатов премии. Во французском издании опасаются, что из-за пандемии они могут быть сконцентрированы на личных проблемах, а не на выборе лучшего футболиста.

Le Ballon d’Or ne sera pas décerné en 2020. Le communiqué > https://t.co/ZbgRhamTBX #ballondor pic.twitter.com/SqQZPTxr3Z — France Football (@francefootball) July 20, 2020

В 2019 году обладателями Золотого мяча стали Лионель Месси и Меган Рапино.

Еще до информации об отмене премии, главным претендентом на Золотой мяч называли форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.