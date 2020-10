Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси в седьмой раз в истории чемпионата Испании по футболу стал лучшим бомбардиром по итогам сезона.

В текущем розыгрыше 2019/20 аргентинский футболист отличился 25 раз в 33 матчах. Ближайший преследователь игрока французский форвард мадридского Реала Карим Бензема в 37 матчах забил 21 гол.

Таким образом, капитан блаугранас установил очередной рекорд испанской Ла Лиги. До сих пор ни одному футболисту не удавалось стать лучшим снайпером в семи сезонах.

Предыдущий рекорд принадлежал испанскому футболисту Тельмо Сарра, который в период с 1940 по 1955 годы защищал цвета Атлетика из Бильбао. Интересно, что Месси уже бил рекорд Сарра по количеству голов, забитых в чемпионате Испании. Рекордную отметку испанца в 251 гол Лео побил в 2014 году.

IT’S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! pic.twitter.com/laAlgFMeAT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2020