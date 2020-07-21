В сети появились свежие снимки домашнего стадиона Шахтера — Донбасс Арены в оккупированном Донецке.

На фото, которые опубликовал в соцсети Facebook пользователь под ником Сеня Анатолич Варм видно, что вся территория вокруг арены в сорняках, а когда-то аккуратно выстриженные газоны заросли чертополохом.

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Также часть брусчатки заметно разваливается, а автоматический полив газонов уже давно не функционирует.

— Сердце кровью обливается. Не сберечь даже то, что досталось даром. Многие спрашивают как выглядит парк Ленинского комсомола и Поляна сказок. До войны — это излюбленное место отдыха дончан. Всегда ухоженная территория превратилась в печальное зрелище, заросшее чертополохом и другими отборными сорняками в человеческий рост, — описывает Варм.











































Чертополох и сорняки: как выглядит Донбасс Арена после шести лет оккупации / 11 фотографий

В марте 2018 итальянский фотограф Giorgio Bianchi опубликовал фотографии заброшенной Донбасс Арены изнутри. На тех снимках дорогой футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное из-за взрывов остекление здания не восстановили.

50-тысячную Донбасс Арену отрыли в 2009 году за $400 млн. Эта арена стала первой в Восточной Европе, спроектированной и построенной по стандартам категории пяти звезд.

С 2014 года из-за начала российской агрессии на Донбассе и оккупации города боевиками матчи на стадионе не проводятся.

Фото: Сеня Анатолич Варм

Источник: Сеня Анатолич Варм