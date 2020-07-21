У мережі з’явилися свіжі знімки домашнього стадіону Шахтаря — Донбас Арени в окупованому Донецьку.

На фото, які опублікував у соцмережі Facebook користувач під ніком Сеня Анатолич Варм видно, що вся територія довкола арени у бур’янах, а колись акуратно вистрижені газони заросли чортополохом.

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Також частина бруківки помітно розвалюється, а автоматичний полив газонів вже давно не функціонує.

— Серце кров’ю обливається. Не зберегти навіть те, що дісталося даром. Багато хто запитує як виглядає парк Ленінського комсомолу та Поляна казок. До війни – це улюблене місце відпочинку донеччан. Завжди доглянута територія перетворилася на сумне видовище, заросле будяками та іншими добірними бур’янами в людський зріст, – описує Варм.











































Чортополох та бур’яни: як виглядає Донбас Арена після шести років окупації / 11 фотографий

У березні 2018 року італійський фотограф Giorgio Bianchi опублікував фотографії закинутої Донбас Арени із середини. На тих знімках дорогий футбольний газон засипало снігом, а пошкоджене через вибухи засклення будівлі не відновили.

50-тисячну Донбас Арену відрили у 2009 році за $400 млн. Ця арена стала першою у Східній Європі, що спроектована та побудована за стандартами категорії п’яти зірок.

З 2014 року через розгортання російської агресії на Донбасі та окупації міста бойовиками матчі на стадіоні не проводяться.

Фото: Сеня Анатолич Варм

Джерело: Сеня Анатолич Варм