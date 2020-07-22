Шахтер - Вольфсбург: Шахтер начал подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиге Европы

Донецкий Шахтер начал подготовку к матчу 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 против немецкого Вольфсбурга.
22 июля горняки собрались на поле комплекса Святошино в Киеве.
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Футболисты Шахтера, которые ушли в небольшой отпуск еще до конца сезона-2019/20 УПЛ, уже вернулись к занятиям. Также восстановился после травмы и работает в общей группе Виктор Коваленко. А вот по индивидуальному графику занимаются Манор Соломон, Евгений Коноплянка и Исмаили.
Перед матчем с волками горняки планируют провести два спарринга.
— Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. Ближайшие две недели готовимся к Вольфсбургу. Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними, — рассказал первый ассистент главного тренера Витор Северино.
В первом матче 1/8 финала, который состоялся на Фольксваген Арена в Вольфсбурге, Шахтер одержал победу над немецкой командой со счетом 2:1. Во время матча в ворота обеих команд арбитр назначил по пенальти, но футболисты их не реализовали.
Второй поединок 1/8 финала Лиги Европы Шахтер — Вольфсбург состоится в Киеве 5 августа. Матч на НСК Олимпийский пройдет без зрителей.
Фото: ФК Шахтер