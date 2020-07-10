УЕФА утвердил место проведения ответных матчей 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ

Исполнительный комитет УЕФА решил, что оставшиеся матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы состоятся на стадионах номинальных хозяев.

Все матчи пройдут за закрытыми дверями. Во время принятия решения учитывались несколько моментов, среди которых защита здоровья участников матчей и общественности в целом.

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Четыре команды — ПСЖ, Атлетико, РБ Лейпциг и Аталанта путевки в стадию 1/4 финала оформили еще до перерыва.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Ювентус — Лион (0:1) — Турин, Ювентус Стэдиум

Манчестер Сити — Реал Мадрид (2: 1) — Манчестер, Этихад

Бавария — Челси (3:0) — Мюнхен, Альянц-Арена

Барселона — Наполи (1:1) — Барселона, Камп Ноу

УЕФА утвердил эти матчи на 7-8 августа.

Лигу чемпионов сезона-2019/20 приостановили с 11 марта из-за вспышки коронавируса. 17 июня в УЕФА объявили, что начиная со стадии 1/4 финала турнир доиграют в формате Финала восьми в Португалии. Матчи будут состоять из одной встречи и пройдут на аренах Эштадиу Да Луж и Жозе Алваладе.

The return of #UCL football is just 4 weeks away! This is the story of the season so far… #UCLdraw pic.twitter.com/8TWdIJFn8N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Также союз принял решение по остальным матчам 1/8 финала Лиги Европы. В этом раунде встречи пройдут на домашних стадионах команд при условии, что в этих странах разрешено проводить матчи и отсутствует запрет на посещение страны.

Таким образом, матч донецкого Шахтера против Вольфсбурга состоится в Украине. Пока неизвестно, где именно его сыграют — в Киеве или Харькове.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер — Вольфсбург (2:1) — Украина

Байер — Рейнджерс (3:1) — Леверкузен, БайАрена

Вулверхэмптон — Олимпиакос (1:1) — Вулверхэмптон, Молинью

Манчестер Юнайтед — ЛАСК (5:0) — Манчестер, Олд Траффорд

Базель — Айнтрахт (3:0) — Базель, Санкт-Якоб Парк

Копенгаген — Истанбул Башакшехир (0:1) — Копенгаген, Паркен

Еще два матча Хетафе — Интер и Рома — Севилья пройдут в формате одной встречи в Германии. Матчи ЛЕ запланированы на 5-6 августа.

Финал восьми в Лиге Европы состоится в четырех городах Германии с финалом в Кельне.