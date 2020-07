УЕФА утвердил место проведения ответных матчей 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ

Исполнительный комитет УЕФА решил, что оставшиеся матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы состоятся на стадионах номинальных хозяев.

Все матчи пройдут за закрытыми дверями. Во время принятия решения учитывались несколько моментов, среди которых защита здоровья участников матчей и общественности в целом.

Четыре команды — ПСЖ, Атлетико, РБ Лейпциг и Аталанта путевки в стадию 1/4 финала оформили еще до перерыва.

УЕФА утвердил эти матчи на 7-8 августа.

Лигу чемпионов сезона-2019/20 приостановили с 11 марта из-за вспышки коронавируса. 17 июня в УЕФА объявили, что начиная со стадии 1/4 финала турнир доиграют в формате Финала восьми в Португалии. Матчи будут состоять из одной встречи и пройдут на аренах Эштадиу Да Луж и Жозе Алваладе.

