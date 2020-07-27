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Факты / Спорт

Есть у Динамо тренер: Суркис ответил на “отставку” Луческу

У Динамо есть главный тренер, и это Мирча Луческу, заявил президент киевского клуба Игорь Суркис.

Так он отреагировал на сообщения румынских СМИ о том, что Луческу решил уйти в отставку через четыре дня после назначения.

— Все нормально. Есть у Динамо тренер, — заявил Суркис в эфире программы Цыганык Live.

Румынские СМИ “уволили” Луческу

Сегодня румынские источники со ссылкой на переписку Луческу и Суркиса сообщили, что тренер якобы принял решение уйти в отставку с поста главного тренера Динамо из-за враждебности со стороны киевских фанатов.

Читайте: Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо — СМИ

Агент Луческу Аркадий Запорожану объяснил, что в личной переписке с Суркисом румынский специалист “хотел показать, что не из-за денег пришел в команду, и готов уйти, чтобы не портить имидж клуба”.

— Луческу уходит из Динамо? Нет, — сказал Запорожану.

Назначение Луческу

Луческу стал новым тренером Динамо 23 июля, когда подписал контракт с киевской командой по схеме 2+1.

На это назначение остро отреагировали ультрас Динамо, заявив, что готовы к протестам.

Источник: Football.ua

Фото: ФК Шахтер

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