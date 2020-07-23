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Факты / Спорт

Луческу возглавил киевское Динамо — официально

74-летний румынский специалист Мирча Луческу стал новым тренером киевского Динамо.

Соглашение тренера с бело-синими рассчитано на два года с опцией пролонгации еще на год.

— Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе Динамо, — сказал новоиспеченный тренер киевлян.

Также Луческу поблагодарил президента Динамо за оказанное ему доверие и болельщикам.

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Сколько будет зарабатывать румынский специалист в киевском Динамо — не сообщается. По информации ряда украинских СМИ, сумма составит почти €3 млн.

  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
Луческу возглавил киевское Динамо — официально / 3 фотографии

В период с 2004 по 2016 год Мирча Луческу работал у руля заядлого соперника бело-синих — донецкого Шахтера. Под его руководством горняки завоевали 22 трофеев, среди которых Кубок УЕФА и восемь чемпионатов Украины. После Шахтера Луческу сезон проработал в питерском Зените.

Последним местом работы Мистера стала сборная Турции по футболу, которую он покинул в феврале 2019 года.

20 июля руководство Динамо отправило в отставку Алексея Михайличенко и его тренерский штаб.

Фото: Динамо Киев

Источник: Динамо Киев

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