Є у Динамо тренер: Суркіс відповів на “відставку” Луческу

У Динамо є головний тренер, і це Мірча Луческу, заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

Так він відреагував на повідомлення румунських ЗМІ про те, що Луческу вирішив піти у відставку через чотири дні після призначення.

– Усе гаразд. Є у Динамо тренер, – заявив Суркіс в ефірі програми Циганик Live.

Румунські ЗМІ “звільнили” Луческу

Сьогодні румунські джерела з посиланням на листування Луческу і Суркіса повідомили, що тренер нібито вирішив піти у відставку з поста головного тренера Динамо через ворожість з боку київських фанатів.

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Агент Луческу Аркадій Запорожану пояснив, що в особистому листуванні з Суркісом румунський фахівець “хотів показати, що не через гроші прийшов до команди, і готовий піти, щоб не псувати імідж клубу”.

– Луческу йде з Динамо? Ні, – сказав Запорожану.

Призначення Луческу

Луческу став новим тренером Динамо 23 липня, коли підписав контракт із київською командою за схемою 2+1.

На це призначення гостро відреагували ультрас Динамо, заявивши, що готові до протестів.

Джерело: Football.ua

Фото: ФК Шахтар