Французский Пари Сен-Жермен представил домашний комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Форму изготовили к 50-летию клуба, который был основан в 1970 году. Тогда известный парижский дизайнер Даниэль Хехтер, который был одним из председателей ПСЖ, создал легендарную футболку команды, известную как рубашка Хехтера.

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Оригинальный дизайн с центральной красной полосой впервые появился в 1973 году. Он символизирует смелый, дерзкий и стильный город моды, который воплощает дух и образ французской столицы.

— Пари Сен-Жермен гордится наследием клуба и стремится помогать людям ежедневно. Этот 50-летний юбилей ПСЖ также глубоко укоренен в культуре образа жизни, — говорится на сайте парижан.

View this post on Instagram A post shared by Paris Saint-Germain (@psg) on Jul 21, 2020 at 12:01am PDT

Спустя почти 50 лет ПСЖ совместно с брендом одежды Nike, решили отдать должное основателям столичного клуба.

Новая экипировка доступно для продажи в официальном интернет-магазине ПСЖ с 21 июля. Цена джерси стартует от €70 до €140.

Новая форма сборной Украины

15 июля Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины, в которой подопечные Шевченко впервые сыграют в групповом этапе Лиги наций сезона-2020/21 в Дивизионе А.

Основным цветом домашнего комплекта остался желтый, а гостевого — синий.

Однако, с новой экипировки исчез лозунг Слава Украине.

Источник: PSG