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Факты / Спорт

К 125-летию клуба: Вест Хэм Юнайтед Ярмоленко показал выездную форму команды

Лондонский Вест Хэм Юнайтед представил домашний комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Джерси выполнено в традиционных цветах лондонского клуба, но в отличие от домашнего комплекта, здесь преобладает голубой цвет над бордовым. Шорты будут голубого цвета, а вот эмблема команды и спонсор — бордовыми.

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Экипировку команды выпустили к 125-летию клуба. При создании дизайна разработчики вдохновлялись золотым периодом клуба, который пришелся на 1960-е.

Тогда молотобойцы выиграли Кубок Англии и Кубок обладателей кубков УЕФА. Также в составе тогда Вест Хэма выступали три члена сборной Англии, которые вместе с Тремя львами победили на чемпионате мира по футболу в 1966 году.

— Комплект 125th Anniversary Away — это осовремененный дизайн, который в свое время носили великие Бобби Мур, Джефф Херст и Мартин Питерс, — говорится на сайте молотобойцев.

  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
К 125-летию клуба: Вест Хэм Юнайтед Ярмоленко показал выездную форму команды / 6 фотографий

В клубе убеждены, что такой дизайн заставит чувствовать себя уверенными в любой эпохе.

Новенькая экипировка Вест Хэма уже доступна по предварительному заказу в официальном интернет магазине лондонцев. Джерси обойдется в £55 (€60).

В чемпионате английской Премьер-лиги Вест Хэм идет на шестнадцатом месте, имея в активе 34 очка. Чемпионом Англии за семь туров до окончания розыгрыша стал Ливерпуль, который сейчас опережает Манчестер Сити на 18 пунктов.

Источник: West Ham United

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