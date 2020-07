Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21

Лондонский Вест Хэм Юнайтед представил домашний комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Джерси выполнено в традиционных цветах лондонского клуба, но в отличие от домашнего комплекта, здесь преобладает голубой цвет над бордовым. Шорты будут голубого цвета, а вот эмблема команды и спонсор — бордовыми.

Читайте: Вдохновили двадцатые: Барселона показала домашнюю форму на сезон-2020/21

Экипировку команды выпустили к 125-летию клуба. При создании дизайна разработчики вдохновлялись золотым периодом клуба, который пришелся на 1960-е.

Our new 2020/21 Away Kit is inspired by the one worn by our legends of the 60s & 70s ????#125Together pic.twitter.com/dGXgF8VQ6h

— West Ham United (@WestHam) July 17, 2020