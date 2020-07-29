Хэмилтон признался, что он рэпер XNDA, который записал с Кристиной Агилерой трек Pipe

Шестикратный чемпион Формулы-1, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что он является тем самым рэпером под псевдонимом XNDA.

Два года назад певица Кристина Агилера выпустила песню под названием Pipe в коллаборации с рэпером XNDA. До сих пор было непонятно, кто именно скрывается под псевдонимом, хотя ходили слухи, что это был Хэмилтон. Теперь через два года Льюис признался, что он XNDA.

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В сторис в Instagram гонщик опубликовал длинный текст из сообщением, в котором отметил, что он и есть рэпер XNDA.

— Да, эта невероятно красивая и талантливая девушка обратилась ко мне и попросила принять участие в записи альбома. Я не мог в это поверить и использовал эту возможность. У меня было два часа, чтобы написать короткий стишок и записать. Цель заключалась в том, чтобы вы сначала услышали музыку, а позже узнали, что это я. Но все получилось не так, как мы планировали изначально. Я должен был отложить свое признание. Не знаю почему, видимо, из-за неуверенности в себе, опасения или переосмысления. Сейчас я хочу сказать, что XDNA — это я, и я хочу поблагодарить Кристину Агилеру, что она дала мне возможность проявить свой голос, — написал Хэмилтон.















Хэмилтон признался, что под псевдонимом XNDA записал трек с Кристиной Агилерой / 4 фотографии

Хэмилтон писал музыку в течение десяти лет, но официально никогда не выпускал ее под своим именем.

Трек Pipe Кристины Агилеры и XNDA вошел в альбом под названием Liberation, релиз которого состоялся 15 июня 2018 года.

По итогам первых трех этапов сезона-2020 Формулы-1 Льюис Хэмилтон возглавляет личный зачет, имея в активе 63 очка.

Вторым идет его партер по команде Валтери Боттас (58), а замыкает тройку лидеров пилот Red Bull Макс Ферстаппен (33).